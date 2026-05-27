Почти 1,5 тысячи жизней спасли новосибирские врачи благодаря ранней диагностике

С начала 2026 года врачи Новосибирской области помогли сохранить жизни почти 1,5 тысячи пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Медики заранее выявляют пациентов из групп риска во время обследований в поликлиниках. После этого людей направляют в сосудистые центры для дополнительной диагностики и лечения.

Работу по этому направлению усилили в рамках федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Финансирование позволило расширить объем высокотехнологичной медицинской помощи.

Сейчас в Новосибирской области работают десять региональных сосудистых центров. Они оснащены современным оборудованием и принимают пациентов со всего региона.

В центрах проводят плановые операции для профилактики инфарктов и инсультов. Врачи устанавливают стенты и устраняют опасные изменения сосудов еще до развития тяжелых осложнений.

Заместитель министра здравоохранения Лада Шалыгина отметила, что такая система помогает вовремя выявлять угрозы и предотвращать сосудистые катастрофы.