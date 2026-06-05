117 пенсионеров из Новосибирской области сразились в компьютерном многоборье

Сегодня, 5 июня, в Новосибирской области состоялся региональный этап XVI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. За звание самых продвинутых цифровых пользователей боролись 117 пожилых жителей региона. Все участники уверенно обращаются с компьютером и современными гаджетами, ищут любую нужную информацию в интернете, сканируют QR-коды и получают государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате.

Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Савченко подчеркнула, что чемпионат стал ярким подтверждением того, как активно старшее поколение входит в цифровую среду. Она отметила, что в этом году заявки подали на 15 человек больше, чем в предыдущем. По её словам, отрадно видеть, что пенсионеры региона не просто осваивают технологии, но и добиваются впечатляющих результатов на всероссийском уровне. Это говорит об эффективности работы по созданию условий для активного долголетия.

Состязания прошли в трёх номинациях: «Весь мир в кармане», «Цифровая безопасность — защита без границ» и «Россия — наш общий дом». Региону есть чем гордиться. В прошлом году участник специальной военной операции из Колыванского района занял первое место в России в номинации «Весь мир в кармане, работа на смартфоне», а ещё один представитель области стал серебряным призёром в номинации «Здоровый образ жизни».

Ранее сообщалось, что Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по старению рынка труда.