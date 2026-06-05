18-летняя жительница Бердска получила уголовное дело за проданную банковскую карту

В Бердске Новосибирской области 18-летняя девушка за символическую плату оформила на себя банковскую карту, а теперь предстанет перед судом.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в марте 2026 года обвиняемая согласилась на сделку за денежное вознаграждение в три тысячи рублей. Она выпустила карту в банке, после чего передала саму карту и все реквизиты постороннему человеку. При этом бердчанка прекрасно понимала, что через её счёт будут проводиться незаконные денежные операции.

Своими действиями девушка обеспечила третьим лицам неправомерный доступ к банковскому инструменту. В дальнейшем на карту зачислялись средства, добытые преступным путём. Прокуратура Бердска утвердила обвинительное заключение по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса РФ. Уголовное дело уже направлено мировому судье города Бердска для рассмотрения по существу.

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