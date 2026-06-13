За сутки в Новосибирской области потушили 12 пожаров и ликвидировали шесть аварий

За минувшие сутки в Новосибирской области зафиксировали 12 пожаров, сообщили в региональном управлении МЧС России. В пяти случаях горели мусор и сухая трава. Кроме того, спасатели ликвидировали последствия шести дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили пять человек и один погиб.

Около 02:37 ночи вспыхнул пожар в Дзержинском районе Новосибирска. К моменту прибытия первых расчётов горела кровля жилого дома, и существовала угроза переброса огня на соседнее здание. Огнеборцы подали на тушение четыре ствола и проложили магистральную линию от ближайшего гидранта. Открытое горение ликвидировали в течение часа, а полностью пожар потушили в 05:57. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

До приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались восемь человек, никто из них не пострадал. Предполагаемой причиной пожара назвали аварийный режим работы электросети. МЧС России напоминает жителям о необходимости регулярно проверять состояние розеток и удлинителей, не использовать повреждённые приборы, не оставлять без присмотра включённые утюги и чайники, а также избегать применения самодельных электроприборов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области продлили режим высокой пожароопасности.