В Новосибирской области продлили режим высокой пожароопасности

В Новосибирской области продлили режим чрезвычайной пожароопасности из-за сильной жары. По данным Западно-Сибирского УГМС, температура выше +30 градусов сохранится как минимум до 17 июня.

Самая напряженная ситуация сейчас складывается сразу в нескольких районах региона. Речь идет о Сузунском, Кочковском, Чистоозёрном, Коченёвском и Искитимском районах. Там действует пятый класс пожароопасности. Это самый высокий уровень угрозы.

Спасатели предупреждают, что в такую погоду резко возрастает риск лесных пожаров. Жителей региона просят не разводить костры, не жечь сухую траву и быть осторожнее с любым открытым огнем на природе.

Если люди заметят возгорание, нужно сразу звонить по телефонам 101 или 112.