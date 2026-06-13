Сибирский федеральный округ стал третьим в России по объёму съеденной окрошки

Сибирский федеральный округ, куда входит и Новосибирская область, занял третье место среди всех регионов России по объёму потребления окрошки в тёплое время года. Такие данные приводит Россельхозбанк. С мая по сентябрь жители СФО съедают порядка 312 миллионов порций этого холодного супа.

Окрошка остаётся самым востребованным летним блюдом в стране. В Сибири её регулярно едят около 70 процентов жителей — это примерно 11,55 миллиона человек. За сезон каждый сибиряк в среднем поглощает 27 порций, а общий вес приготовленной окрошки в регионе достигает 187 тысяч тонн. Чтобы обеспечить такой объём, аграриям требуется колоссальное количество продуктов: 20,8 тысячи тонн картофеля, 7,8 тысячи тонн свежих огурцов, 6,2 тысячи тонн редиса, 155,9 миллиона яиц, 2,3 тысячи тонн зелени, 7,8 тысячи тонн сметаны, столько же варёной колбасы и 52 миллиона литров кваса.

Окрошка давно перестала быть просто блюдом и превратилась в одного из ключевых драйверов сезонного спроса на продукцию агропромышленного комплекса. В летние месяцы продажи овощей в Сибири вырастают на 25–30 процентов, и многие покупатели отдают предпочтение местной фермерской продукции.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область заняла девятое место в России по числу получателей жилищных субсидий.