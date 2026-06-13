Новосибирск вошёл в топ-10 городов России по бронированию жилья на июньские праздники

Новосибирск занял место в десятке самых популярных туристических направлений на период июньских праздников по бронированию посуточного жилья, пишет ТАСС.

Как сообщили в сервисе онлайн-бронирования «Суточно.ру», лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород. В десятку также вошли Казань, Калининград, Краснодар, Ярославль, Кисловодск и Екатеринбург.

По данным аналитиков, спрос на размещение в Новосибирске вырос на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост интереса зафиксирован в Краснодаре — плюс 15 процентов. Директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин отметил, что в праздничные дни россияне также активно выбирают Минск, который по числу бронирований сопоставим с Москвой и Санкт-Петербургом. Туристов привлекают прогулки, шопинг и гастрономические впечатления.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область заняла девятое место в России по числу получателей жилищных субсидий.