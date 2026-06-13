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общество

Дорогой внедорожник опрокинулся на Ипподромской ранним утром 12 июня

Фото: Сиб.фм
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Ранним утром 12 июня в Октябрьском районе Новосибирска произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

На улице Ипподромской опрокинулся дорогой внедорожник Mercedes-Benz G-класса. Кадры с места аварии опубликовали очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей, после того как автомобиль перевернулся на проезжей части, люди из салона повели себя странно. Водитель и пассажир выбрались из помятой машины и быстро скрылись в неизвестном направлении ещё до приезда сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске медики скорой спасли водителя из горящего автомобиля после ДТП.

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Кристина Уколова
Журналист

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