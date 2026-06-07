Троллейбусы №2 и №36 в Новосибирске изменили маршруты с 7 июня

С 7 июня в Новосибирске временно изменились схемы движения троллейбусных маршрутов №2 и №36. Причина корректировок – закрытие движения от Вокзальной магистрали до площади Кондратюка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Троллейбусы в прямом направлении продолжат ходить до конечной остановки «Вокзал Новосибирск-Главный», однако их путь в обратном направлении, от этой остановки, скорректирован. Маршрут №2 «Городской аэропорт – Вокзал» теперь пролегает через площадь Гарина-Михайловского, улицы Ленина и Челюскинцев, площадь Лунинцев и Нарымскую, после чего возвращается к привычной схеме. Троллейбус №36 «Улица Лазурная – Вокзал» проследует через площадь Гарина-Михайловского, Ленина, Челюскинцев, площадь Лунинцев, снова Челюскинцев, улицу Гоголя, Красный проспект и Фрунзе, далее – по действующей схеме.

Причина перекрытия участка дорожной сети – строительно-монтажные работы, необходимые для технического перевооружения магистральной тепловой сети на проспекте Димитрова.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что с 1 июня по 1 октября 2026 года на площади Будагова будет действовать изменённая схема движения. Перекрывать проезд будут поэтапно.