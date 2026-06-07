В Новосибирске суд отправил в СИЗО мужчину, натравившего питбуля на прохожего

В Новосибирске суд отправил в СИЗО мужчину, напавшего на прохожих и натравившего на них питбуля во время конфликта на улице. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Инцидент, вызвавший широкий резонанс, произошёл 1 июня в Кировском районе. По данным следствия, обвиняемый выгуливал собаку бойцовской породы без намордника и поводка. Во время прогулки пёс атаковал другую собаку. Прохожие попытались сделать владельцу замечание, однако реакция мужчины оказалась неадекватной.

Разозлённый мужчина без повода нанёс потерпевшим множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям, после чего натравил на людей своего питбуля. В результате нападения пострадавшие получили множественные укушенно-рваные раны мягких тканей, а также заявили о причинённом материальном ущербе.

В судебном заседании обвиняемый пытался смягчить свою участь, уверяя, что не был знаком с жертвами и специально не натравливал собаку. Своё появление на улице с псом без намордника он объяснил поисками утерянного ранее ошейника.

Однако суд учёл крайне опасный характер преступления, квалифицированного как хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ещё одним фактором для избрания такой меры пресечения стало и поведение самого подозреваемого. Выяснилось, что спустя два дня после случившегося он сменил место жительства. Судья пришёл к выводу, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться от следствия или воспрепятствовать производству по уголовному делу. Оснований для более мягкой меры пресечения найдено не было.

Постановлением Кировского районного суда Новосибирска обвиняемый заключён под стражу до 2 августа 2026 года. Вердикт пока не вступил в законную силу.