Юрист объяснил, почему за слово «обезьяна» в соцсетях грозит штраф

Использование некоторых, на первый взгляд безобидных, слов в интернете может обернуться серьезными правовыми последствиями. Юристы предупреждают: за публикацию слова «обезьяна» в определенном контексте жителям Новосибирска, как и всем россиянам, грозит административный штраф.

Специалисты поясняют, что само по себе слово «обезьяна» не является запрещенным. Однако в современной правовой практике его использование по отношению к человеку или группе лиц может быть расценено как унижение человеческого достоинства, особенно если оно основано на признаке расы, национальности или происхождения.

В России действует законодательство, запрещающее возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Если экспертиза установит, что высказывание содержит признаки унижения по национальному или расовому признаку, автору публикации грозит:

штраф от 10 до 20 тысяч рублей для физических лиц;

штраф от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц;

штраф от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

В отдельных случаях, если нарушение совершено повторно или с использованием служебного положения, может наступить уже уголовная ответственность.

Юристы Алексей Шмуль рекомендуют внимательно относиться к публикациям в соцсетях и мессенджерах. Даже если высказывание не было направлено на оскорбление конкретного человека или группы лиц, но было воспринято как унизительное, оно может стать поводом для разбирательства.

«В интернете не стоит забывать, что публичное пространство накладывает ответственность. Слово "обезьяна" исторически использовалось как расистское оскорбление, и сегодня суды часто трактуют его именно так. Лучше избегать подобных сравнений в принципе — даже в шутку», — пояснил новосибирский юрист.

Ранее в Новосибирской области уже были прецеденты привлечения к ответственности за подобные высказывания в соцсетях. Правоохранительные органы регулярно мониторят интернет-пространство на предмет разжигания межнациональной розни.