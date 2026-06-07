82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
07 июня, 16:31
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
07 июня, 16:31
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 14:55
проиcшествия

За сутки в Новосибирской области потушили 34 пожара

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Подпишитесь на Telegram-канал

За прошедшие сутки в Новосибирской области ликвидировали 34 пожара, восемь из которых произошли в жилом секторе. Происшествий на водоёмах не зарегистрировано. Об этом сообщили 7 июня в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Один из инцидентов случился утром 6 июня в Кировском районе. Уже через три минуты после поступления сигнала огнеборцы прибыли на место. На момент прибытия первого подразделения горелок кафе. Пожарные оперативно справились с пламенем, ликвидировав открытое горение за 15 минут.

В тушении участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники. Огонь повредил семь квадратных метров крыши над киоском, само кафе не пострадало. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее Сиб.фм писал о том, что МЧС предупредило новосибирцев об опасностях в сезон тополиного пуха.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.