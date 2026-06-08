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общество

51 пожар произошёл в Новосибирске за первую неделю июня

Фото: Сиб.фм
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За первую неделю июня, с 1 по 7 число, в Новосибирске зарегистрировали 51 пожар. Такие данные привели в департаменте мэрии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В результате возгораний два человека получили травмы: один пострадал в многоквартирном доме в Ленинском районе, второй — в частном доме в Заельцовском районе.

Основной удар пришёлся на жилой сектор, где произошло 10 пожаров. Из них пять случились в многоквартирных домах, один — в частном, три — на дачах и ещё один — в хозяйственных постройках. В нежилых зданиях зафиксировали семь возгораний, шесть — на транспорте. Оставшиеся 28 пожаров пришлись на прочие объекты. Кроме того, спасатели потушили шесть случаев горения мусора и сухой травы на открытых территориях. Общая площадь таких возгораний составила 61 квадратный метр.

Специалисты в очередной раз призывают новосибирцев строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в условиях жаркой и ветреной погоды, когда любая искра может привести к серьёзным последствиям.

Ранее сообщалось, что за сутки в Новосибирской области потушили 34 пожара.

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Кристина Уколова
Журналист

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