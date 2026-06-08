Больше 80 тысяч новосибирцев уже выбрали парки и скверы для благоустройства

В Новосибирске за обновление городских парков и скверов уже высказались более 80 тысяч жителей.

Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев. Он напомнил, что голосование продлится до 12 июня, а значит, у горожан ещё есть время повлиять на судьбу любимых мест отдыха.

На выбор предложено 27 общественных территорий. Площадка-победитель получит финансирование и будет благоустроена в следующем году. Голосование проходит на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что отдых в санаториях Новосибирской области подорожал почти вдвое за четыре года.