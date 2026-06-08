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общество

День России в Новосибирске: полная афиша праздничных мероприятий на 12 июня

Фото: Сиб.фм
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Новосибирск готовится с размахом отметить День России. В пятницу, 12 июня, городские власти обещают превратить мегаполис в одну большую площадку для семейного отдыха.

Центром притяжения, по задумке организаторов, станет Михайловская набережная, где с полудня до десяти вечера развернётся масштабный форум «#ЭтоРоссия». Гостей ждут интерактивные зоны, национальные подворья, мастер-классы и гастрономические ряды с кухней народов страны. Юных посетителей займут спортивными «Молодецкими играми» и фестивалем «Вызов», а днём прямо на набережной можно будет увидеть реконструкцию событий Великой Отечественной войны.

Свои программы подготовили и городские парки. В «Первомайском» в 14:00 стартует гала-концерт фестиваля национальных культур «Мы дети твои». «Заельцовский» парк с 15:00 до 17:00 приглашает на концертную программу «С любовью к Родине». Новосибирский зоопарк будет развлекать гостей с 11:00 до 15:00.

Для тех, кто предпочитает камерные и тематические мероприятия, выбор тоже богатый. В Новосибирском цирке в 15:00 покажут семейное шоу «Империя львиц». Самых маленьких зрителей ждут на сказочный спектакль «Три кота или праздник друзей» в полдень. В ДК «Прометей» в 11:25 начнётся приключенческий фильм «Зверолюция». Любителям прогулок подойдёт выставка «Мир Алисы: когда фантазия становится явью», которая откроется в 11:00. В театре «Глобус» в 16:00 детская киностудия «Поиск» проведёт мастер-класс «Вместе снимаем мультфильм в День России». А вечером в Нарымском сквере стартует летний сезон бесплатного проекта «Кино на траве». Организаторы советуют заранее спланировать маршрут, чтобы ничего не пропустить.

Ранее сообщалось, что стали известны даты выходных на День России.

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Кристина Уколова
Журналист

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