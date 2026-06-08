Двоих фигурантов дела о хищении 130 миллионов отправили в СИЗО в Новосибирске

В Новосибирской области прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвами преступной схемы стали более 500 членов сельскохозяйственного кооператива «Верх-Мильтюшихинский», а общий ущерб превысил 130 миллионов рублей. Как выяснил Сиб.фм, в деле фигурирует и местный депутат земского собора Яков Бахман.

По материалам прокурорской проверки, которую провела прокуратура Черепановского района, в апреле 2019 года группа лиц организовала собрание пайщиков. На встречу привлекли посторонних граждан, не имевших к кооперативу никакого отношения, и их голосами незаконно избрали нового председателя. Сразу после этого свежеиспечённое руководство исключило из состава кооператива более 500 действительных пайщиков. Их доли, имущество и права пользования сельхозземлями площадью свыше 8 тысяч гектаров были присвоены.

В прокуратуре региона Сиб.фм сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В ходе оперативных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали незаконно избранного председателя кооператива и его сообщника. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Юрист Андрей Мисливец, представляющий интересы пострадавших пайщиков, назвал произошедшее классическим рейдерским захватом. По его словам, новый председатель целенаправленно формировал кредиторскую задолженность, что в итоге привело кооператив к банкротству и полной утрате активов. Среди похищенного оказались 8 тысяч гектаров земли, объекты недвижимости, телятники и техника.

Ранее сообщалось, что жительницу Новосибирской области будут судить за попытку сбыта более 11 кг наркотиков.