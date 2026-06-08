Главный архитектор Новосибирской области Фаткин раскритиковал количество рекламных конструкций на улицах мегаполиса

Новосибирск стоит на пороге масштабного пересмотра подхода к наружной рекламе. С таким заявлением выступил главный архитектор Новосибирской области Иван Фаткин в ходе круглого стола «Архитектурный облик Новосибирска: от визуального шума к стандартам развития цифровизации», прошедшего в пресс-центре Сиб.фм.

По словам архитектора, центр города перенасыщен рекламными конструкциями, многие из которых нарушают даже существующие нормы. Фаткин дал принципиальную оценку сложившейся ситуации.

«Для меня абсолютно очевидна необходимость сокращения парка рекламных конструкций, а не увеличения его», — заявил Иван Фаткин.

Он напомнил, что после предыдущего сокращения 500 конструкций в схему были внесены 66 новых в виде цифровых экранов, и это, по мнению архитектора, вызывает вопросы о стратегическом курсе развития города. При этом Фаткин согласился, что будущее за цифровизацией, но подчеркнул: простой замены трех статических щитов на один цифровой недостаточно.

«Важно, где это делать и как. Внимательный архитектурный подход к среде должен определять, где размещается конструкция», — отметил главный архитектор.

Фаткин предложил разработать новую комплексную схему размещения не только рекламы, но и всех объектов благоустройства, привлекая к этой работе архитектурное сообщество.

«Нам бы очень хотелось, чтобы этот круглый стол сегодня оказался не просто очередным поводом поговорить, но чтобы это было первым шагом», — резюмировал он.

Круглый стол собрал представителей мэрии, депутатского корпуса, прокуратуры, законодательной власти, бизнеса и архитектурного сообщества. Участники в целом сошлись во мнении, что город нуждается в обновлении рекламного парка и сокращении визуального шума, однако пути достижения этой цели еще предстоит выработать.

Ранее Сиб.фм писал о том, что за год в Новосибирске демонтировали 700 рекламных объектов.