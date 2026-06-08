Гостиницу «Турист» достроили спустя 58 лет и обещают изменить облик площади Маркса

В Новосибирске завершили один из самых затяжных долгостроев — гостиницу «Турист» на площади Маркса, на возведение которой ушло 58 лет. Мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании в правительстве региона заявил, что этот объект должен изменить облик площади, а всю прилегающую территорию уже перевели на качественно новый уровень уборки и содержания.

С начала 2026 года в городе достроили пять проблемных объектов. Среди них заброшенное здание 2007 года на Горском жилмассиве, апартаменты на Кошурникова, 22/5, подземный паркинг на Ватутина, который строили почти двадцать лет, и проектно-конструкторское бюро на Кошурникова, 51/1. Однако флагманом стал именно «Турист». Первый этап комплекса полностью ввели в эксплуатацию, и мэр подчеркнул, что это результат системной работы стройдепартамента и добросовестных инвесторов.

Полноценно гостиница заработает чуть позже. До конца года здание будут оснащать оборудованием. Внутри предусмотрены гостиничные номера, конгресс-холл, переговорные комнаты, фитнес-центр, рестораны и площади под аренду, включая банковский сектор. Застройщик также выполнил благоустройство, озеленение, установил освещение и малые архитектурные формы. Кудрявцев назвал результат достаточно привлекательным.

Площадь Маркса, которая долгие годы считалась одной из самых проблемных точек города, начала системно преображаться. Мэр напомнил, что ранее здесь уже благоустроили территорию у памятника Покрышкину. Сейчас активно демонтируют нестационарные объекты и борются с незаконной уличной торговлей. По мнению Кудрявцева, площадь Маркса меняется на глазах.

Ранее сообщалось, что Кудрявцев и Игнатов встретились с жителями Ленинского района Новосибирска.