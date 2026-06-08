Какие выплаты изменились с 1 июня 2026 года: полный обзор

С начала июня 2026 года в России вступил в силу целый ряд изменений, касающихся социальных выплат. Перерасчёт пенсий, новые правила для детских пособий и расширение возможностей маткапитала — собрали главное, что затронет кошельки граждан.

Перерасчёт пенсий работающим пенсионерам

С 1 июня провели плановый перерасчёт страховых пенсий тем, кто официально трудился в 2025 году. Корректировка происходит автоматически и зависит от суммы уплаченных работодателем страховых взносов. Пенсионерам не нужно никуда обращаться. Проверить новый размер выплаты можно в личном кабинете на Госуслугах или в клиентской службе Социального фонда.

Автоматическое продление единого пособия

С июня семьи с детьми, чей среднедушевой доход превысил прожиточный минимум не более чем на 10 процентов, теперь получают пособие автоматически. Раньше таким заявителям приходил отказ. После вступления в силу поправок Социальный фонд беззаявительно пересматривает ранее вынесенные отказные решения и продлевает выплату. Деньги поступают сразу за весь период с момента подачи заявления. Размер составляет 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Возврат НДФЛ для многодетных родителей

С июня продолжается приём заявлений на новую семейную выплату. Работающие родители двух и более детей могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Механизм работает так: в течение года налог удерживают по ставке 13 процентов, а по итогам года его пересчитывают по льготной ставке 6 процентов. Разницу возвращают заявителю. Право на выплату имеют оба родителя при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Заявления принимают до 1 октября через Госуслуги, МФЦ или клиентские службы Социального фонда.

Расширение возможностей материнского капитала

С июня вступили в силу поправки, расширяющие список целей для использования материнского капитала. Теперь средства можно направить на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке, а также на подключение частного дома к инженерным сетям. Ранее такие возможности были ограничены.

Единовременные выплаты участникам СВО

В ряде регионов с июня повышены региональные надбавки для граждан, заключающих контракт с Министерством обороны. Сумма единовременной выплаты может достигать 2,9 миллиона рублей с учётом федеральной и региональной частей. Дополнительно военнослужащие получают ежемесячное денежное содержание от 224 тысяч рублей. Также открыт набор в подразделения беспилотных систем с двухмесячным обучением.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске опубликованы премиальные выплаты бойцам СВО за уничтожение техники ВСУ.