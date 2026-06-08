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сегодня
08 июня, 09:11
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 08:12
общество

На Красном проспекте в центре Новосибирска провалился асфальт

Фото: скриншот видео / предоставлено читателями Сиб.фм
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На Красном проспекте в районе станции метро «Площадь Ленина» провалился асфальт. Видео прислали в редакцию читатели Сиб.фм.

На кадрах видно, что почти посередине дороги образовалась довольно глубокая яма. Немного поодаль от провала также можно заметить дорожную технику, оснащённую, вероятнее всего, гидромолотом. Это оборудование применяется, в частности для снятия старых слоёв асфальта. Повлияли ли дорожные работы на образование ямы, или же техника появилась там уже после, неясно.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске цена на черешню взлетела до 799 рублей.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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