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спорт

Новосибирская «Сибирь» обменяла братьев Климовичей на нападающего Воробьёва из «Амура»

Фото: ХК "Сибирь" / опубликовано на Сиб.фм
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Хоккейный клуб «Сибирь» произвёл обмен с хабаровским «Амуром». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Новосибирскую команду пополнил 24-летний нападающий Иван Воробьёв, заключивший контракт до конца мая 2027 года. В обратном направлении отправились хоккеисты Иван и Егор Климовичи. В активе Воробьёва 111 матчей в КХЛ за «Витязь», «Спартак» и «Амур», в которых он забросил 25 шайб и сделал 20 голевых передач.

В клубе также поблагодарили братьев Климовичей за игру в составе «Сибири» и пожелали Ивану Воробьёву успешных сезонов в команде.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирская «Сибирь» подписала контракт с нападающим Александром Мирзабалаевым.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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