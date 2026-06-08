Новосибирский режиссёр Вадим Махоров снимет документальный фильм про Чукотку

Новосибирский фотограф и режиссёр-документалист Вадим Махоров, чьи кадры с белыми медведями в заброшенных домах на Чукотке облетели мировые СМИ, готовится к новой масштабной экспедиции. В гостях в редакции Сиб.фм он рассказал, что этим летом отправится на Северный полюс, а в сентябре начнёт съёмки документального фильма о Чукотке.

Вадим Махоров начинал с экстремального руфинга — лазал по небоскрёбам по всему миру, стоял на Пирамиде Хеопса и на статуе Христа в Рио. Его работы публиковали ведущие мировые издания. Но со временем высотки сменились льдами: сегодня сибиряк — один из самых известных российских фотографов, работающих в Арктике.

«Фотоаппарат стал моими ногами и глазами. Я всегда тянулся туда, куда сложно попасть, — признаётся Вадим. — Несколько лет назад я впервые оказался на Северном полюсе, прошёл на ледоколе через Землю Франца-Иосифа, и меня настолько впечатлила эта точка географии, что я решил: нужно искать возможности побывать ещё».

Одна из самых известных серий снимков Махорова была сделана на острове Колючин на Чукотке. Там, в заброшенных домах, каждый сентябрь собираются белые медведи. Вадиму удалось снять уникальный кадр: одновременно несколько медведей — кто-то выглядывает из окна, кто-то стоит в проходе, а один щёлкает зубами прямо перед объективом дрона.

«Я подлетел на FPV-дроне слишком близко. Медведи проявляли любопытство, и в какой-то момент один захотел меня укусить. Я в очках управлял дроном, вижу: он открывает пасть — и "ам" на меня. А я отлетаю, — вспоминает фотограф. — Эти кадры моментально стали вирусными. Многие не верили, что это реальные съёмки, думали — нейросеть. Но мы остались целы: и я, и медведи».

Сейчас Вадим Махоров работает не только как фотограф, но и как режиссёр-документалист. В его портфолио уже есть фильмы про Северный полюс и Шпицберген. В ближайших планах — новые экспедиции.

«В июле снова поеду на Северный полюс. А в сентябре на Чукотку — мы будем снимать документальный фильм. Арктика никуда не уходит из моей жизни», — поделился планами Вадим.

Съёмки он ведёт на профессиональную технику: камера Canon R5 Mark II и дроны DJI Mavic 4 Pro, 3 Pro, DJI Avata 2. Но, по словам фотографа, главное в его работе — не техника, а умение найти подход к дикой природе и дождаться уникального момента.

Ранее Сиб.фм публиковал эксклюзивное интервью Вадима Махорова.