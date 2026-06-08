Отделение СФР по Новосибирской области ежедневно оказывает свыше 5 тысяч услуг

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области ежедневно предоставляет жителям региона свыше пяти тысяч услуг. Об этом сообщили в пресс-службе отделения.

При этом порядка 90% из них оказывается дистанционно в электронном виде. Так, на портале госуслуг семьи с детьми могут подать заявления на любые детские пособия, распорядиться материнским капиталом или узнать размер его остатка. Работающие новосибирцы имеют возможность ознакомиться с индивидуальным лицевым счетом, получить сведения из электронной трудовой книжки и отслеживать статус больничного. Люди старшего возраста через интернет подают заявления на назначение пенсии, меняют способ её доставки и получают справки о размере выплат. Лица с инвалидностью оформляют технические средства реабилитации, электронный сертификат на них и путевки на санаторно-курортное лечение.

Как пояснила заместитель управляющего ОСФР по региону Оксана Бабаскина, одна из важных задача фонда – работать проактивно, без заявлений и лишних справок. Так, автоматически оформляют СНИЛС и маткапитал на новорожденных, назначают надбавки к пенсии инвалидам I группы и 80-летним, а также выплаты по инвалидности и больничным. При этом перечень проактивных услуг постоянно расширяется.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что график выплаты пенсий в июне в Новосибирской области изменился из-за выходных дней. Но это касается только перечисления пенсий на счета в банках.