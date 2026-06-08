Петров день 12 июля: что категорически нельзя делать в этот праздник

Петров день, который ежегодно отмечают 12 июля, завершает Петров пост и посвящён памяти святых апостолов Петра и Павла. В народной традиции с этой датой связано множество запретов и поверий. Разбираемся, что категорически нельзя делать в этот праздник.

Ссоры и брань под запретом. Считается, что в Петров день нельзя ругаться, сквернословить и выяснять отношения. Апостол Пётр известен своим вспыльчивым характером, но праздник в его честь требует мира и прощения. Любая агрессия в этот день обернётся против самого крикуна. Также нельзя отказывать в помощи просящим. Пётр и Павел посвятили жизнь служению людям, и жадность в их праздник сулит финансовые трудности на весь оставшийся год.

Работа по дому не приветствуется. Тяжёлый физический труд, уборка, стирка и глажка в Петров день под строжайшим запретом. Предки верили, что нарушившего это правило ждут проблемы со здоровьем. Шить, вязать и заниматься рукоделием тоже не стоит, чтобы не навлечь на себя болезни глаз и рук. Купание в открытых водоёмах под запретом. Считается, что в Петров день вода забирает жертвы. В старину даже рыбаки в этот день не выходили на промысел. Церковь связывает это с тем, что сам Пётр был рыбаком, и в его праздник стоит воздержаться от рыбной ловли.

Нельзя ходить в лес в одиночку. По народным поверьям, в Петров день активизируется нечистая сила и дикие звери. Одинокий путник рискует заблудиться или повстречать опасного зверя. Брать взаймы и давать в долг тоже не рекомендуется. Финансовые операции в этот день сулят убытки и пустой кошелёк. Предки старались вообще не доставать купюры без крайней необходимости. Венчаться и играть свадьбы не благословляется. Несмотря на завершение поста, церковь не проводит обряд венчания в Петров день, так как праздник приходится на летний мясоед с определёнными ограничениями.

Ранее сообщалось, что жара до +31 градуса и кратковременные грозы придут в Новосибирск 8 июня.