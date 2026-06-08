82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 июня, 14:20
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
08 июня, 14:20
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 12:00
общество

Жара до +31 градуса и кратковременные грозы придут в Новосибирск 8 июня

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Сегодня, 8 июня 2026 года, погода в Новосибирске порадует жарой, но местами может подпортить планы короткими грозами.

По прогнозам синоптиков, в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров показали +17...+19 градусов, а днём воздух прогреется до +29...+31 градуса. Ветер дует с юго-востока со скоростью 3–8 метров в секунду, однако местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Атмосферное давление в течение дня будет держаться на уровне 746–747 миллиметров ртутного столба, что соответствует климатической норме для региона. В целом начало недели выдастся знойным. Дневные температуры могут достигать +30...+32 градусов, а ночью опускаться до +17...+19 градусов. Порывы ветра способны усиливаться до 13–14 метров в секунду. Влажность воздуха в течение суток будет меняться, а локальные грозы могут принести кратковременные осадки. В Новосибирской области ночью ожидается +11...+21 градус, днём — до +28...+33 градусов.

Ранее сообщалось, что отдых в санаториях Новосибирской области подорожал почти вдвое за четыре года.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.