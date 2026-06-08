Жара до +31 градуса и кратковременные грозы придут в Новосибирск 8 июня

Сегодня, 8 июня 2026 года, погода в Новосибирске порадует жарой, но местами может подпортить планы короткими грозами.

По прогнозам синоптиков, в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров показали +17...+19 градусов, а днём воздух прогреется до +29...+31 градуса. Ветер дует с юго-востока со скоростью 3–8 метров в секунду, однако местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Атмосферное давление в течение дня будет держаться на уровне 746–747 миллиметров ртутного столба, что соответствует климатической норме для региона. В целом начало недели выдастся знойным. Дневные температуры могут достигать +30...+32 градусов, а ночью опускаться до +17...+19 градусов. Порывы ветра способны усиливаться до 13–14 метров в секунду. Влажность воздуха в течение суток будет меняться, а локальные грозы могут принести кратковременные осадки. В Новосибирской области ночью ожидается +11...+21 градус, днём — до +28...+33 градусов.

Ранее сообщалось, что отдых в санаториях Новосибирской области подорожал почти вдвое за четыре года.