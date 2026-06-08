Прокуратура Новосибирской области раскрыла схему обналичивания через 24 фиктивные фирмы

Прокуратура Новосибирской области вскрыла схему незаконной минимизации налогов, построенную на цепочке фиктивных сделок.

Как сообщили в надзорном ведомстве, одно юридическое лицо провернуло операции через 24 технические организации. На счета этих фирм перечислили более 12 миллионов рублей, указав в качестве основания товары и услуги, которые в реальности никто не поставлял и не оказывал. Деньги впоследствии обналичили через банкоматы Новосибирска. Налоговая выгода от такой схемы превысила 2,9 миллиона рублей.

Арбитражный суд Новосибирской области встал на сторону прокуратуры и признал все 24 сделки недействительными. По решению суда в доход государства взыскано более 12 миллионов рублей. Правда, решение пока не вступило в законную силу. Заместитель прокурора области Александр Рудь подчеркнул, что подобная практика позволяет добиваться взыскания средств со всех участников серых схем, и работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее сообщалось, что в правительстве объяснили увольнение вице-губернатора Юрия Петухова.