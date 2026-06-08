Прокуратура Оби и ГИБДД вышли в рейды против подростков на мототранспорте

Прокуратура города Оби совместно с сотрудниками ГИБДД провела серию рейдов, направленных на предотвращение аварий с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта. Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Новосибирской области, только за первые четыре месяца 2026 года зафиксировано пять таких инцидентов.

В трёх случаях из пяти аварии произошли с участием питбайков, которые не предназначены для дорог общего пользования и относятся к спортивному инвентарю. В надзорном ведомстве напомнили, что для управления мотоциклами и мопедами подростки обязаны иметь водительские права категорий «М», «А1» или «А». Несовершеннолетние, игнорирующие требования инспекторов остановиться, рискуют не только свободой, но и собственной жизнью.

По итогам рейдовых мероприятий составлены два административных протокола за вождение без прав. Родителей юных нарушителей привлекли к ответственности, а сам мототранспорт изъяли и поместили на штрафстоянку. Профилактические рейды будут продолжаться в течение всего мотосезона. Родителям ещё раз напомнили о потенциальных опасностях, которые влечёт за собой покупка мототехники для детей.

Ранее сообщалось, что жительницу Новосибирской области будут судить за попытку сбыта более 11 кг наркотиков.