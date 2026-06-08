Роспотребнадзор напомнил новосибирцам о плановой вакцинации перед летними каникулами

Лето — это не только сезон отпусков и каникул, но и удобное время для плановой вакцинации, напомнили новосибирцам в региональном управлении Роспотребнадзора. Специалисты советуют использовать тёплые месяцы, чтобы поставить прививки по Национальному календарю или наверстать пропущенные. Соблюдение графика иммунизации формирует стойкий иммунитет к опасным инфекциям, подчеркнули в ведомстве.

В летний период можно пройти ревакцинацию против дифтерии, столбняка и коклюша, завершить курс прививок от гепатита B, а также проверить иммунный статус по кори, краснухе и паротиту. Если у ребёнка отсутствуют документы о вакцинации или нет подтверждения перенесённого заболевания, врачи могут рекомендовать сделать прививку. Детям до двух лет и ребятам из групп риска может потребоваться вакцинация от пневмококковой инфекции.

Отдельное внимание специалисты просят уделить прививкам перед поездками. Если семья планирует отпуск за пределами постоянного места жительства, лучше обратиться к педиатру или инфекционисту минимум за один-полтора месяца до отправления. Врач оценит маршрут и возможные риски. В зависимости от направления отдыха могут понадобиться прививки от клещевого энцефалита, гепатита A, менингококковой инфекции, брюшного тифа или жёлтой лихорадки. Для некоторых стран подтверждение вакцинации является обязательным условием въезда.

Роспотребнадзор также напоминает о вакцинации от ветряной оспы. Если ребёнок не болел и не был привит, лето считается удобным временем для прививки перед возвращением в детский сад, школу или другой коллектив. Кроме того, в ведомстве советуют не забывать о простых мерах безопасности: использовать средства защиты от насекомых и клещей, мыть руки перед едой, пить только бутилированную или кипячёную воду и выбирать термически обработанную пищу.

Перед любой вакцинацией обязательна консультация педиатра. Врач оценит состояние здоровья ребёнка, проверит противопоказания и составит индивидуальный график иммунизации. Все сведения о прививках должны быть внесены в медицинскую карту — это важно при оформлении документов в детские сады, школы и лагеря.

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