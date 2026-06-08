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общество

Серебристые облака впервые в сезоне заметили в ночном небе над Новосибирском

Фото: Сиб.фм / Freepik
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В небе над Новосибирском зафиксировали первое в этом сезоне появление серебристых облаков. Редкое и красивое атмосферное явление подтвердил специалист из Большого новосибирского планетария, о чём рассказали в пресс-службе учреждения.

Такие облака характерны именно для летнего периода и образуются в верхних слоях атмосферы. Главное условие для их наблюдения — Солнце, которое неглубоко опускается за горизонт. Лучи под особым углом подсвечивают облачные структуры, создавая впечатление, будто они светятся изнутри. Специалисты называют это одним из самых удивительных зрелищ в атмосфере. Разглядеть его можно невооружённым глазом.

Для наилучшего обзора эксперты рекомендуют смотреть в северном направлении ближе к полуночи, когда небо ненадолго становится достаточно тёмным, а контраст облаков достигает максимума.

Ранее сообщалось, что жители Новосибирска увидели редкие серебристые облака в ночь на 19 июня.

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Кристина Уколова
Журналист

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