Жители Новосибирска увидели редкие серебристые облака в ночь на 19 июня

Новосибирцы заметили серебристые облака.

В ночь с 18 на 19 июня над Новосибирском появилось редкое атмосферное явление — серебристые облака. Необычное свечение в небе сфотографировал новосибирец Андрей Никифоров. Снимки были сделаны поздно вечером и опубликованы в соцсети ВКонтакте.

Известно, что серебристые облака — самые высокие на Земле, формируются на высоте около 80 километров, почти на границе с космосом. В России их можно наблюдать с конца мая до августа, чаще всего в полосе от 45° до 70° северной широты.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирский астрофотограф Поляков снял полярное сияние