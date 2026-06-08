Спасатели МАСС Новосибирска провели рейды на водоёмах перед открытием купального сезона

Сотни новосибирцев уже открыли купальный сезон, хотя официально купаться еще запрещено. 6 июня спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы города провели рейд по популярным водоёмам Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Сотни новосибирцев уже открыли купальный сезон, хотя официально купаться еще запрещено. 6 июня спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы города провели рейд по популярным водоёмам Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

На озере Жемчужина Сибири на берегу находились шестидесяти-семидесяти человек, а в воде – десять. На карьере Горском спасатели провели пять бесед, охватив двадцать пять отдыхающих, при этом в воде плескались около трёх десятков человек. На реке Обь у пескобазы напротив острова Саранок тоже было многолюдно: на берегу много отдыхающих, в воде – двадцать-двадцать пять человек.

Самым популярным местом оказался Бугринский пляж и Песчаная коса – там собрались около двухсот человек на суше и ещё два десятка в воде. Абсолютным рекордсменом стала локация НВХ на левом берегу: около восьмисот отдыхающих на берегу и сорока купающихся.

Спасатели провели с горожанами профилактические беседы, раздали листовки о безопасности на воде. В МАСС напоминают: купальный сезон еще не открыт. Горожанам советуют купаться только в разрешённых местах, не оставлять детей без присмотра и соблюдать правила безопасности на воде.

Напомним, что в ближайшие дни в Новосибирске ожидается аномально жаркая погода с дневными температурами до +34 градусов.