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общество

Пост первого замгубернатора Новосибирской области ликвидируют в июне

Фото: Сиб.фм / Freepik
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 8 июня объявил об упразднении должности первого заместителя главы региона.

Юрий Петухов, занимавший этот пост, освобождён от обязанностей. Причину его увольнения губернатор называть не стал.

Травников сообщил, что в течение июня внесёт изменения в структуру правительства и администрации губернатора. Обязанности первого заместителя будут перераспределены между остальными заместителями. Сама должность первого замгубернатора прекратит существование.

Ранее сообщалось, что замгубернатора Новосибирской области навестил раненых бойцов в госпиталях ДНР.

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Кристина Уколова
Журналист

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