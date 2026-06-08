Пост первого замгубернатора Новосибирской области ликвидируют в июне

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 8 июня объявил об упразднении должности первого заместителя главы региона.

Юрий Петухов, занимавший этот пост, освобождён от обязанностей. Причину его увольнения губернатор называть не стал.

Травников сообщил, что в течение июня внесёт изменения в структуру правительства и администрации губернатора. Обязанности первого заместителя будут перераспределены между остальными заместителями. Сама должность первого замгубернатора прекратит существование.

Ранее сообщалось, что замгубернатора Новосибирской области навестил раненых бойцов в госпиталях ДНР.