Учёные из новосибирского Академгородка предсказали появление дизайнерских котов

Современная наука вплотную приблизилась к тому, чтобы подарить миру дизайнерских домашних питомцев. Уверенность в этом высказывают исследователи из новосибирского Академгородка, выпустившие книгу «Кошки, гены и эволюция». Издание принадлежит перу сотрудников Института цитологии и генетики СО РАН Павла Бородина и Любови Малиновской.

Малиновская — не только учёный, но и действующий заводчик питомника сибирских кошек. Её коллега Бородин несколько лет назад уже выпускал популярную книгу «Кошки и гены», однако новый труд авторы решили создать с чистого листа. На страницах рассматриваются молекулярные основы окраски и структуры шерсти, породные особенности и другие признаки домашних любимцев. Читатель найдёт самые свежие сведения о происхождении тигров, гепардов и прочих кошачьих, об истории одомашнивания кошек и возникновении пород, а также о перспективах создания дизайнерских котов с помощью геномного редактирования и других современных биотехнологий.

Идея написать такой научпоп родилась ещё в 2021 году. Изначально авторы обещали издательству уложиться за полгода, но работа в итоге растянулась почти на пять лет. В книгу вошли факты об одомашнивании, открытые буквально в прошлом году. Как пояснили в институте, раньше основой для реконструкции служила митохондриальная ДНК, которая хорошо сохраняется в древних костях, и считалось, что одомашнивание началось около 10 тысяч лет назад. Свежие исследования позволили извлечь фрагменты ядерной ДНК и заметно уточнить картину.

Книга рассчитана на широкую аудиторию: старшеклассников, школьных учителей и всех любителей пушистых питомцев. По словам Малиновской, на уроках генетики часто не хватает живых примеров. В учебниках фигурируют горох или дрозофила, но кошка — гораздо более привлекательный объект для детей. Бумажное издание уже появилось на крупных маркетплейсах — Ozon, Wildberries и в сети «Читай-город», а электронная версия доступна на «Литресе».

Ранее сообщалось, что из Новосибирской области за границей побывали 132 кошки и собаки.