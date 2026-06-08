Утечка химикатов из грузового вагона произошла в Первомайском районе Новосибирска

В Первомайском районе Новосибирска 8 июня произошла утечка химического вещества из вагона грузового поезда. Об этом на оперативном совещании при губернаторе доложил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Утечка не повлияла на движение других железнодорожных составов, срывов графика движения не допустили. К ликвидации последствий привлекли 14 человек и 6 единиц техники.

Спасатели провели полный комплекс дегазационных работ. Контрольные замеры воздуха показали, что превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ нет.

Ранее сообщалось, что в метро Новосибирска произошел сбой из-за неисправности поезда.