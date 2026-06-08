В Новосибирске частично оправдали Вячеслава Ермолика по делу о сафари в заказнике «Кирзинский»

5 июня 2026 года в Новосибирске состоялось рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Вячеслава Ермолика. Суд частично оправдал бывшего директора заказника «Кирзинский» по двум эпизодам взятки и по трем эпизодам превышения должностных полномочий. Об этом Сиб.фм сообщил адвокат фигуранта Константин Козлов.

По его словам, Ермолик теперь имеет право на реабилитацию. Суд также снизил срок наказания с 8 до 7 лет и 4 месяцев, однако одно обвинение по особо тяжким статьям остается в силе.

«Сторона защиты планирует подать кассационную жалобу в восьмой кассационный суд, а при необходимости обратиться в Верховный суд России», — заявил Козлов.

Вячеслав Ермолик занимал должность заместителя директора по охране территории заказника с 2014 года до 2023 года. Обвинения против него касались действий, совершенных в период с 2020 по 2022 годы. В 2025 году Барабинский районный суд приговорил Ермолика к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в 1,5 миллиона рублей. Однако после пересмотра дела часть обвинений была снята.

Свидетелями по самым тяжким обвинениям (дача взятка конями) стали местные фермеры Толстовы, которые назвали улицу в свою честь. После приговора семейство развернуло активную деятельность в «Кирзинском»: получили в собственность миллионы квадратных метров заказника и сдают размежёванные участки на побережье Чаны в аренду по мини базам отдыха. Подробности в расследовании редактора Сиб.фм.

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