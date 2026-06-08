82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 02:12
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 02:12
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
вчера 23:30
общество

В Новосибирской области за месяц пропали 120 человек

Фото: Сиб.фм / pixabay.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В мае 2026 года поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт получил 120 заявок о пропаже людей в Новосибирская область.

По итогам поисков живыми нашли 85 человек. Ещё семерых обнаружили погибшими.

В отряде сообщили, что в пяти случаях родственники нашли пропавших самостоятельно. Восемь заявок позже не подтвердились. Ещё восемь поисков продолжаются.

Кроме того, волонтёрам удалось установить личности шести человек. Информацию об одном пропавшем передали в телепрограмму «Жди меня».

Сейчас неизвестной остаётся судьба ещё восьми человек.

В ЛизаАлерт напомнили, что присоединиться к поискам может любой желающий. Горячая линия отряда работает круглосуточно.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.