В Новосибирской области за месяц пропали 120 человек

В мае 2026 года поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт получил 120 заявок о пропаже людей в Новосибирская область.

По итогам поисков живыми нашли 85 человек. Ещё семерых обнаружили погибшими.

В отряде сообщили, что в пяти случаях родственники нашли пропавших самостоятельно. Восемь заявок позже не подтвердились. Ещё восемь поисков продолжаются.

Кроме того, волонтёрам удалось установить личности шести человек. Информацию об одном пропавшем передали в телепрограмму «Жди меня».

Сейчас неизвестной остаётся судьба ещё восьми человек.

В ЛизаАлерт напомнили, что присоединиться к поискам может любой желающий. Горячая линия отряда работает круглосуточно.