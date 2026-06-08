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общество

За слово «обезьяна» в соцсетях новосибирцам грозят штрафы до 700 тысяч

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
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Новосибирцам, позволяющим себе называть других людей «обезьяной» в соцсетях, может грозить серьезный штраф.

Юрист и общественный деятель Сергей Багян в беседе с «Абзацем» разъяснил, что подобное сравнение человека с животным подпадает под действие статьи 5.61 КоАП РФ об оскорблении. Если высказывание сделано публично, например, в комментариях или постах, виновного могут привлечь к административной ответственности. Для обычных граждан штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 50 до 100 тысяч, а для юридических лиц сумма достигает от 200 до 700 тысяч рублей.

Для того чтобы инициировать наказание, пострадавшему необходимо обратиться с заявлением в прокуратуру и приложить доказательства: скриншоты страниц, распечатки сообщений или записи разговоров. Ключевым доказательством может стать лингвистическая экспертиза, которая подтвердит, что в конкретном контексте слово «обезьяна» носило оскорбительный характер.

Ранее Сиб.фм писал о том, как автовладельцам перестать получать чужие штрафы после продажи машины.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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