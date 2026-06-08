Жителям Новосибирска рассказали, как долго прослужит складной гаджет

Новосибирцам, присматривающимся к складным смартфонам, озвучили реальные сроки службы таких устройств.

По данным издания BGR, гаджеты с гибким экраном способны проработать не менее полутора лет, однако многое зависит от аккуратности владельца. Сами пользователи подтверждают, что при бережном обращении раскладушки живут не меньше обычных телефонов, но есть нюанс. Примерно через полтора года на экране начинает отходить защитная плёнка, и это самая частая проблема.

Сложная конструкция играет против устройства при любом падении. Механика не прощает ударов, а ремонт выливается в круглую сумму. В BGR также обратили внимание на то, что заводские тесты, которыми хвастаются производители вроде Samsung, проводятся в идеальных лабораторных условиях и далеко не всегда отражают суровую реальность повседневной эксплуатации.

Ранее сообщалось, что в МВД назвали фразы, которые выдают телефонного мошенника.