Жителям Новосибирской области разрешили синхронизировать отдых с бойцами-родственниками

С 5 июня в России, включая Новосибирскую область, вступили в силу поправки к Трудовому кодексу, расширяющие список тех, кто может самостоятельно определять даты ежегодного оплачиваемого отпуска. Главная цель изменений — усиление социальной поддержки семей и синхронизация отдыха родственников.

Ключевое нововведение напрямую касается новосибирцев. Теперь родители и дети военнослужащих с инвалидностью I или II группы, не состоящие в браке, получили право уходить в отпуск одновременно со своим близким защитником Отечества. Если продолжительность отпуска военного превышает стандартный срок отдыха родственника, разница покрывается отпуском без сохранения заработной платы.

При этом остальной перечень льготников, за которыми сохраняется приоритетное право выбора времени отдыха, остаётся широким. В него по-прежнему входят: участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, ветераны боевых действий, в том числе участники СВО, инвалиды войны, а также граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Право на удобный отпуск сохраняют Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей. В этот же список включены чернобыльцы и другие лица, подвергшиеся радиационному воздействию, инвалиды всех групп, родители и супруги военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей. Кроме того, самостоятельно определять даты отдыха могут несовершеннолетние работники, лица, воспитывающие ребёнка-инвалида, многодетные родители с тремя и более детьми до 18 лет (при условии, что младшему нет 14 лет), а также один из родителей, имеющий ребёнка до 14 лет, если второй родитель является военнослужащим.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области военный получил пять лет колонии из-за просрочки после отпуска.