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общество

Новосибирцев предупредили о всплеске мошенничеств с фальшивыми турами перед отпусками

Фото: Сиб.фм / Freepik
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Новосибирцев призвали к бдительности: с началом лета на фоне сезона отпусков резко активизировались мошенники.

Как сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности Московской области, злоумышленники всё чаще применяют изощрённые туристические схемы, чтобы обмануть доверчивых граждан.

В этом году аферисты взяли на вооружение дипфейк-технологии. Они совершают звонки и даже видеозвонки от имени сотрудников турфирм, чтобы выманить предоплату за несуществующие туры. Кроме того, в мессенджерах появились подставные чат-боты, которые искусно имитируют службы поддержки известных сервисов бронирования. Ещё один инструмент обмана — персонализированные фишинговые письма. В них мошенники подставляют личные данные жертв, добытые из утечек, чтобы усыпить бдительность и заставить перейти по опасной ссылке или перевести деньги.

Ранее сообщалось, что мошенники научились подделывать голоса директоров школ.

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Кристина Уколова
Журналист

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