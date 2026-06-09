Новосибирцев предупредили о всплеске мошенничеств с фальшивыми турами перед отпусками

Новосибирцев призвали к бдительности: с началом лета на фоне сезона отпусков резко активизировались мошенники.

Как сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности Московской области, злоумышленники всё чаще применяют изощрённые туристические схемы, чтобы обмануть доверчивых граждан.

В этом году аферисты взяли на вооружение дипфейк-технологии. Они совершают звонки и даже видеозвонки от имени сотрудников турфирм, чтобы выманить предоплату за несуществующие туры. Кроме того, в мессенджерах появились подставные чат-боты, которые искусно имитируют службы поддержки известных сервисов бронирования. Ещё один инструмент обмана — персонализированные фишинговые письма. В них мошенники подставляют личные данные жертв, добытые из утечек, чтобы усыпить бдительность и заставить перейти по опасной ссылке или перевести деньги.

Ранее сообщалось, что мошенники научились подделывать голоса директоров школ.