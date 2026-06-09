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общество

Бастрыкин вмешался в дело об убийстве мужчины под Новосибирском

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
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Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об убийстве молодым человеком отчима в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В центре внимания главы ведомства оказалась история, которая освещалась на федеральном телеканале. Семья погибшего выразила несогласие с приговором. По версии следствия и суда, фигурант совершил преступление в состоянии аффекта. Родственники убитого настаивают, что назначенное наказание является неоправданно мягким и не соответствует тяжести содеянного.

Исполняющий обязанности руководителя регионального управления СК РФ Антон Бадулин должен представить доклад о ходе и итогах расследования, а также о доводах, озвученных в телеэфире.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Бастрыкин потребовал доклад о гибели 23-летнего новосибирца от сепсиса.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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