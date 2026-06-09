Кинотеатр на проспекте Карла Маркса в Новосибирске закрыли за долги по аренде

Кинотеатр на левом берегу Новосибирска прекратил работу. Некоммерческую организацию, которая занимала помещения по адресу проспект Карла Маркса, 49, выселили по решению мэрии из-за долгов по аренде.

Судебные приставы получили исполнительный лист об освобождении нежилых помещений общей площадью 2049,2 квадратных метра после того, как Арбитражный суд удовлетворил иск городской администрации.

Пристав-исполнитель выехал на место и предупредил организацию о последствиях неисполнения требований. В добровольном порядке долг погашен не был, и должнику выписали исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, организацию привлекли к административной ответственности за неисполнение требований неимущественного характера.

Только после применения принудительных мер представитель организации сообщил о выполнении требований суда. Пристав-исполнитель повторно выехала на объект, проверила информацию, опечатала здание и передала ключи представителю мэрии. Исполнительное производство окончено.

Ранее сообщалось, что новосибирцев предупредили о всплеске мошенничеств с фальшивыми турами перед отпусками.