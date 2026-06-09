Командир корабля из Новосибирска утонул в бассейне после учебной переподготовки

Государственная инспекция труда Новосибирской области приступила к расследованию трагического инцидента, унёсшего жизнь пилота авиакомпании «Сибирь». Несчастный случай произошёл 3 июня в бассейне спортивного комплекса в Московской области.

По данным гострудинспекции, 36-летний командир воздушного судна находился в командировке и проходил переподготовку на новый тип самолёта. Учебные занятия проходили в селе Битягово городского округа Домодедово. Вечером, завершив учёбу, пилот отправился в бассейн, расположенный неподалёку. Около 21:25 очевидцы заметили, что мужчина начал тонуть. Спасатели немедленно извлекли его из воды и вызвали бригаду скорой помощи, однако, несмотря на все усилия медиков, вернуть пилота к жизни не удалось.

Для установления точных причин и обстоятельств трагедии уже создана специальная комиссия. В настоящее время идут опросы свидетелей, осмотр места происшествия и тщательный анализ документов, касающихся трудовой деятельности погибшего.

Ранее сообщалось, что подросток погиб в столкновении трёх автомобилей на трассе под Новосибирском.