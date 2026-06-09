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общество

Магнитные бури 9–11 июня 2026 года: прогноз на ближайшие дни

Фото: Сиб.фм / Freepik
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Во вторник, 9 июня, магнитосфера Земли сохраняет спокойное состояние. По данным лаборатории солнечной астрономии, геомагнитная обстановка оценивается как устойчивая, уровень возмущений не достигает порога магнитной бури.

В среду, 10 июня, прогнозируется небольшой рост солнечной активности. Ожидаются слабые возмущения магнитосферы, которые, однако, останутся в пределах нормы. Вероятность магнитной бури сохраняется на низком уровне. Метеозависимые люди могут ощутить незначительное ухудшение самочувствия.

В четверг, 11 июня, по предварительным данным, геомагнитный фон вернётся к спокойным значениям. Солнечная активность прогнозируется умеренной, без серьёзных вспышечных событий.

Специалисты подчёркивают, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят вероятностный характер и могут корректироваться в зависимости от реальной солнечной активности.

Ранее сообщалось, что магнитные бури уровня G2 накроют Новосибирск 11 и 12 июня.

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Кристина Уколова
Журналист

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