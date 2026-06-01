Магнитные бури уровня G2 накроют Новосибирск 11 и 12 июня

В Новосибирске первый день лета выдался спокойным по геомагнитной обстановке. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН заверили, что сегодня, 1 июня, поводов для тревоги нет, а магнитных бурь не предвидится. Жители сибирской столицы могут смело планировать дела на солнечное утро.

По расчётам учёных, в июне ожидается несколько продолжительных периодов затишья. Магнитосфера будет оставаться в норме в самом начале месяца, со 2 по 3 июня, а затем с 5 по 10 июня. Основной же массив спокойных дней придётся на вторую половину месяца — с 14 по 28 июня. Однако в эту картину вклиниваются даты, когда геомагнитный фон станет нестабильным. Возмущённое состояние, способное повлиять на метеозависимых жителей Новосибирска, ожидается 4 и 13 июня.

Пик активности придётся на 11 и 12 июня. Как предупреждают в лаборатории, 11 числа ожидается средняя магнитная буря с оценкой в шесть баллов, что соответствует уровню G2. На следующий день, 12 июня, начнётся постепенный спад до пяти баллов и уровня G1. Исследователи уточняют, что шестибалльная буря — это заметное, но не критичное явление, которое тем не менее способно вызывать ощутимые сбои в работе электроники и отражаться на самочувствии горожан.

Медики напоминают, что организм реагирует на резкие перепады солнечной активности и атмосферного давления головной болью, скачками давления, слабостью и бессонницей. Чтобы снизить дискомфорт в неспокойные дни с 11 по 13 июня, а также в переходную дату 4 июня, специалисты советуют новосибирцам уменьшить физические и эмоциональные нагрузки. Рекомендуется соблюдать режим сна, больше отдыхать, пить больше чистой воды и убрать из рациона жирные блюда, острую пищу и алкоголь. При хронических заболеваниях врачи настоятельно советуют держать под рукой все назначенные лекарства.

