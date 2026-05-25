Магнитные бури в июне 2026: когда ждать пика активности

В первый месяц лета на Земле возможны периоды повышенной геомагнитной активности. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовали прогноз, согласно которому земная магнитосфера в июне будет неспокойной.

По предварительным данным на первую половину месяца, возбуждённое состояние магнитного поля ожидается 4 и 13 июня. Однако основные возмущения придутся на 11 и 12 июня. В эти дни прогнозируются полноценные магнитные бури. Пик активности выпадет на 11 число, когда сила геомагнитных колебаний может достичь уровня G2, что классифицируется как умеренная буря. На следующий день, 12 июня, интенсивность снизится до уровня G1, соответствующего слабой буре.

Впрочем, точность прогноза может корректироваться по мере приближения указанных дат, поэтому специалисты рекомендуют следить за обновлениями информации.