«Мясо воняло так, что даже собаки не стали есть»: новосибирцы массово жалуются на тухлые полуфабрикаты в «Торговой площади»

Сеть магазинов «Торговая площадь» оказалась в центре скандала: за последний месяц на площадках-отзовиках появилась волна гневных сообщений от покупателей. Люди жалуются на просроченные и тухлые полуфабрикаты, обвес и грубость персонала. Особенно много нареканий — к мясу и шашлыкам, которые новосибирцы покупали к майским праздникам.

«Жарилось и воняло, отдали котам — они не стали есть»

Одна из самых эмоциональных жалоб поступила от покупательницы с ником Galina & Galina. 12 мая она приобрела в магазине на ул. Геодезической, 5 шашлык почти за 4 тысячи рублей — и осталась в шоке.

«Открыв пакет, там стоял такой запах, вонял соус, мясо. Мы промыли, добавили специи — но жарилось оно и просто воняло! Отдали сырое и жареное котам и собакам — и даже они не стали его есть! Просто ОТВРАЩЕНИЕ», — написала женщина.

Она добавила, что за те же деньги в другом крупном магазине можно было купить не только мясо, но и овощи.

«Перепечатывают ценники с датой» — покупатели нашли просрочку

Пользовательница Evellin сообщила, что дважды приобретала в «Торговой площади» на ул. Гоголя, 27 фасованные эклеры — и оба раза отравилась всей семьёй.

«Продают просрочку, перепечатывая ценники с датой. Шоколад внутри отдаёт химией — явно испорчено. Сколько это лежит на полках и ждёт своего покупателя — не ясно», — возмущается девушка.

Тухлый шашлык и жир вместо мяса

Покупательница под ником Колибри Р 27 мая купила шашлык из курицы в магазине на Авиастроителей, 2. Часть мяса была в заводской упаковке, часть — на вес. Первая оказалась вкусной, вторая — тухлой.

Екатерина Александрова 9 мая купила в «Торговой площади» на Станиславского самый дорогой шашлык в уксусе — 65 рублей за 100 граммов. Итог — 950 граммов чистого жира и испорченный праздник.

«Опозорились перед гостями. В прошлом году так же попали — ну думали, не повезло. В этом году ещё хуже», — написала Екатерина.

Кроме того, покупательница Анна Найда сообщила об обвесе: фасованный карбонад весом 864 грамма на упаковке в реальности потянул лишь на 817 граммов.

Реакция сети: извинения и обещания разобраться

На все негативные отзывы «Торговая площадь» отреагировала стандартными ответами: принесла извинения, пообещала передать информацию в Отдел контроля качества и напомнила о возможности вернуть товар по горячей линии.

«Очень жаль, что у вас сложилось такое мнение, и приносим свои извинения за предоставленные неудобства», — говорится в ответах администрации.

Тем не менее у «Торговой площади» остаются и лояльные покупатели. Некоторые новосибирцы хвалят сеть за свежую выпечку и широкий ассортимент продукции местных производителей. В положительных отзывах отмечают удобное расположение магазинов и приятные акции.

«Беру здесь только хлеб и молочку — всё свежее. Мясо стараюсь не покупать, слышала про жалобы, но выпечка действительно вкусная», — написала одна из покупательниц на прошлой неделе.

Однако подавляющее большинство отзывов за последний месяц — негативные, и ситуация явно требует вмешательства контролирующих органов.

Сиб.фм направил запрос в региональное управление Роспотребнадзора с просьбой проверить соблюдение санитарных норм и сроков годности продукции в магазинах сети «Торговая площадь». На момент публикации ответ не поступил.