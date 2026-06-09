Надежда Ушакова возглавила юридический блок мэрии Бердска с 8 июня

В администрации Бердска произошли кадровые перестановки. С 8 июня правовое управление возглавила Надежда Ушакова.

На аппаратном совещании нового руководителя коллективу представил глава города Семён Лапицкий. Прежний начальник юридического блока Евгений Баядилов, занимавший пост после работы заместителем прокурора, покинул должность в связи с переездом за пределы Новосибирской области.

Надежда Ушакова — коренная бердчанка, однако с 2008 года строила карьеру за пределами родного города. За плечами у неё 16 лет государственной службы и два высших образования, включая юридическое. До назначения она занимала должность заместителя начальника отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области, а ранее руководила отделом Федеральной службы судебных приставов по Советскому району Новосибирска. Сама Ушакова сообщила, что мэр поставил перед ней задачу обеспечить строгое соблюдение правовой деятельности администрации Бердска.

Ранее сообщалось, что губернатор проверил развитие соцобъектов в районах Новосибирской области.