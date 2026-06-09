«Нас ждёт очень сложный матч»: Артем Роговский высказался о предстоящей игре «Сибири» с «Волгарем»

Новосибирская «Сибирь» 13 июня проведет выездной матч против астраханского «Волгаря». Победа в этой встрече досрочно оформит команде путевку в Первую лигу. Ситуацию вокруг ключевого матча прокомментировал Сиб.фм президент Федерации футбола Новосибирской области Артем Роговский.

По словам руководителя, любой результат, кроме победы, оставит «Сибирь» в зоне риска.

«Другой результат нас вряд ли устроит, потому что в гости к нашему главному конкуренту "Текстильщику" приезжает беспросветный аутсайдер турнира омский "Иртыш". Поэтому рассчитывать нужно только на себя», — заявил Роговский.

Он отметил, что подходит к прогнозам с осторожностью по двум причинам: нестабильная игра «Сибири» на выезде и статистика последних встреч с астраханцами — в пяти матчах новосибирцы ни разу не праздновали успех.

Отдельно президент федерации выделил перемены в стане соперника.

«Команду из Астрахани недавно возглавил легендарный в прошлом футболист Игорь Колыванов, под руководством которого она преобразилась и избежала вылета из дивизиона "Золото". Нас ждёт очень сложный матч», — подчеркнул он.

Несмотря на все сложности, в федерации рассчитывают на благополучный исход.

«Я верю в мастерство и характер футболистов "Сибири" и надеюсь, что вечер субботы станет по-настоящему счастливым для новосибирских болельщиков», — заключил Роговский.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» вырвала победу над «Калугой» на последних минутах матча в Новосибирске.