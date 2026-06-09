Нефтетрейдер Лацких предупредил о повторении осеннего топливного коллапса летом 2026 года в Новосибирске

Новосибирская область начала испытывать на себе последствия дефицита автомобильного топлива, вызванного атаками украинских БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы. По словам читателей Сиб.фм, за последнюю неделю цены на бензин и дизель выросли на 4-8 рублей на разных АЗС. Это не предел, а ситуация имеет все шансы на усугубление, считает президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза «Сибирь-ГСМ» в регионе Сергей Лацких. Своим прогнозом он поделился с Сиб.фм.

«Мы наблюдаем скачки цен на биржах, производители за период с мая по сегодняшний день повышали отпускные цены 8-9 раз. Причем на этой бирже купить продукт зачастую просто невозможно. Думаю, что нас ждут крайне непростые летние месяцы, на текущий момент есть все предпосылки повторить ситуацию осени 2025 года в Новосибирской области, когда ряд АЗС прекратили продавать некоторые марки бензина из-за его отсутствия», — заявил Лацких.

Стоит отметить, что в Москве на некоторых автозаправочных станциях уже 3 июня были введены ограничения на продажу топлива. В Троицке установлены лимиты: один человек может приобрести не более 60 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива. Аналогичные меры также вводятся на ряде АЗС в Санкт-Петербурге.

На днях Сергей Лацких призвал новосибирцев брать с собой бензин в канистрах при поездках на юг.